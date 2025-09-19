В центре Ставрополя в День города ограничат движение транспорта

На время проведения праздничных мероприятий 20 сентября в центре Ставрополя изменится схема проезда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 06:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улицам М. Морозова (от Пушкина до Маршала Жукова), Маршала Жукова (от Ленина до М. Морозова), Артема (от Ленина до Дзержинского), Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского), Дзержинского (от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции), проспекту Октябрьской Революции (от дома №1 до улицы Ленина), Советской, Булкина, К. Маркса (от Голенева до Октябрьской Революции), Суворова (от Советской до Ставропольской), Ставропольской (от Суворова до Интендантского), переулку Интендантскому.

На это время работа троллейбусных маршрутов №1, 2, 4, 9, 13 будет приостановлена.

Для информирования жителей и гостей города на месте установят информационные щиты, указатели и дорожные знаки.

Наталья Белоштейн