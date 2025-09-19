В Кавминводах капитально отремонтируют 29 домов за 112 млн рублей
В Ессентуках, Лермонтове и Предгорном округе Ставропольского края капитально отремонтируют 29 домов. Стоимость контракта составляет более 112 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора капитального ремонта.
Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края
Подрядной организации — ООО «РегионИнтерКом», предстоит обновить 36 элементов: 11 крыш, шесть фасадов, пять фундаментов, подвальное помещение и 13 инженерных систем.
