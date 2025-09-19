В Волжском прокуратура помогла ИП восстановить права на использование земли

В Волжском Волгоградской области восстановили права предпринимателя на беспрепятственное использование земельного участка после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что предприниматель владеет земельным участком в Волжском. При этом местная администрация незаконно установила там право ограниченного пользования, из-за чего владелец не мог построить на земле торговый павильон.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство принесло протест на постановление администрации Волжского. В итоге незаконный акт отменили, предприниматель получил разрешение на возведение торгового павильона.

Павел Фролов