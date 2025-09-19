На Дону в пожарах и ДТП спасены два человека
В Ростовской области за сутки произошло 28 пожаров, в них спасен один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области
Подразделения ведомства за прошедшие сутки ликвидировали девять техногенных пожаров (спасен один человек) и 19 возгораний сухой растительности.
Кроме этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дородно-транспортных происшествий. В одном из них спасен человек
На ЧС выезжали 344 специалиста и 86 единиц техники.