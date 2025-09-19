В Саратовской области погиб водитель мопеда при падении

В Петровском районе Саратовской области в результате ДТП погиб водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 20:00 накануне, 18 сентября, между селами Первая Березовка и Сосновка. Там водитель мопеда Raicer 1996 года рождения допустил падение при движении.

На место прибыли медики «скорой», но мужчина скончался в машине. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов