В Саратовской области погиб водитель мопеда при падении
В Петровском районе Саратовской области в результате ДТП погиб водитель мопеда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 20:00 накануне, 18 сентября, между селами Первая Березовка и Сосновка. Там водитель мопеда Raicer 1996 года рождения допустил падение при движении.
На место прибыли медики «скорой», но мужчина скончался в машине. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.