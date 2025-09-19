Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пентагон исключил из бюджета на 2026 год закупку баллистических ракет Sentinel

Пентагон исключил из проекта бюджета на 2026 год траты на закупку новейших межконтинентальных баллистических ракет Sentinel (LGM-35). Военное ведомство США рассчитывало потратить на них $86,1 млрд, обратило внимание на изменения в бюджетных документах «РИА Новости».

Как сообщает информагентство, помимо отказа от закупки ракет Пентагон пошел на сокращение расходов на их разработку. После пересмотра программы эти траты были уменьшены на $2,85 млрд. На исследования и испытания предусмотрено около $4,15 млрд.

В 2024 году Пентагон сообщил, что стоимость программы Sentinel от компании Northrop Grumman обойдется в $140,9 млрд. Это на 81% больше первоначальной оценки в $77,7 млрд. Новые ракеты должны заменить стоящие сейчас на вооружении Minuteman III от компании Boeing к 2039 году.

На прошлой неделе ВВС США сообщили Счетной палате страны, что срок службы Minuteman III может быть продлен до 2050 года. Ракеты от Boeing эксплуатируются в американской армии с 1970-х годов.

