В Ставропольском крае вакцинировать от гриппа планируют 1,4 млн человек
Вакцинацией против гриппа в Ставропольском крае планируют охватить около 1,4 млн жителей. Об этом в ходе брифинга на тему эпидемиологической обстановки в регионе сообщил первый заместитель министра здравоохранения края Денис Штанев.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
На сегодняшний день вакцинировано свыше 200 тыс. человек.
За минувшую неделю в регионе зафиксировано 5,6 тыс. случаев ОРВИ, что на 37% ниже аналогичного периода прошлого года. Наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19, но абсолютное большинство случаев болезни протекает в легкой форме.