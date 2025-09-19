В Ставропольском крае вакцинировать от гриппа планируют 1,4 млн человек

Вакцинацией против гриппа в Ставропольском крае планируют охватить около 1,4 млн жителей. Об этом в ходе брифинга на тему эпидемиологической обстановки в регионе сообщил первый заместитель министра здравоохранения края Денис Штанев.

На сегодняшний день вакцинировано свыше 200 тыс. человек.

За минувшую неделю в регионе зафиксировано 5,6 тыс. случаев ОРВИ, что на 37% ниже аналогичного периода прошлого года. Наблюдается небольшой рост заболеваемости COVID-19, но абсолютное большинство случаев болезни протекает в легкой форме.

Наталья Белоштейн