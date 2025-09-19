ХК «Ижсталь» всухую обыграла «Олимпию» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «Олимпией» со счетом 3:0 в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Игра прошла 18 сентября в Ижевске.

«Хочу поздравить команду и всех болельщиков с первой победой на домашнем льду. Игра была чуть-чуть нервная, но это естественно, поскольку первый матч перед своими болельщиками. Не все получалось, но ребята справились. Постарались понадежнее сыграть в обороне, успокоиться. В концовке — молодцы, вратарь выручил, отстояли меньшинство. Заслуженная победа, ещё раз спасибо парням за честный труд, а болельщикам — за поддержку»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Со 2 по 19 сентября включительно «Ижсталь» провела шесть матчей. «Сталевары» обыграли «Магнитку» в Магнитогорске (4:2), «Южный Урал» в Орске (5:4 по буллитам) и «Олимпию» в Ижевске (3:0). Остальные три встречи ижевская команда проиграла. Это матчи против «Тороса» в Нефтекамске (1:2), «Челмета» в Челябинске (3:1) и «Горняка-УГМК» в Верхней Пышме (0:4). Сейчас «Ижсталь» занимает 17-е место в рейтинге регулярного чемпионата ВХЛ. Команда набрала шесть очков.

Следующий матч состоится 20 сентября. «Сталевары» сыграют с пермским «Молотом».

Анастасия Лопатина