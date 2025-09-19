Тридцать спасателей тушили крупный пожар в здании автосервиса в поселке Шушары

Очередной крупный пожар произошел накануне вечером, 18 сентября, в Пушкинском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: поселок Шушары, улица Ленина, д. 1, поступил на пульт дежурного в 20:38, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели установили, что в здании автосервиса размером 20х30 метров происходило горение по всей площади. С открытым огнем удалось справиться в 23:40. Для ликвидации ЧП было привлечено 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик