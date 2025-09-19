ФК «Ростов» выиграл у московского «Спартака» в матче Кубка России

Футболисты «Ростова» одержали волевую победу над московским «Спартаком» в матче четвертого тура розыгрыша Кубка России Путь РПЛ — 2:1 (0:1). Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Проигрывая по ходу первого тайма, ростовчане забили во вторые 45 минут два гола. Точными ударами отметились Даниил Шанталий и Илья Вахания.

Ближайший матч в чемпионате России ФК «Ростов» сыграет на выезде 21 сентября в Калининграде против местной «Балтики».

Наталья Белоштейн