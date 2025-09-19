Госдеп одобрил продажу Польше ракет Javelin на $780 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $780 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Польша направила США запрос на покупку 2 506 ракет Javelin FGM-148F и 253 пусковых комплексов. В заявлении Пентагона говорится, что эта сделка «поспособствует достижению целей США в сферах внешней политики и национальной безопасности», так как укрепит оборону союзника по НАТО.

В агентстве считают, что потенциальная продажа Javelin «расширит возможности Польши по реагированию на нынешние и будущие угрозы» и не изменит военный баланс сил в регионе.