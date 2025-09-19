В Волгограде обсудили сложную ситуацию с бруцеллезом

В Волгограде прошло внеплановое заседание межведомственной комиссии по бруцеллезу. Встречу возглавил заместитель губернатора Александр Дорждеев. Участники обсудили меры для устранения очагов инфекции.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ситуация с бруцеллезом в регионе остается сложной. В августе и сентябре зафиксировали 12 случаев заражения: восемь взрослых и четверо детей. Все случаи связаны с употреблением сырого молока и молочных продуктов, купленных у частных лиц или на стихийных рынках.

По итогам заседания разработали срочные меры. Даны поручения профильным службам для ликвидации очагов инфекции.

Нина Шевченко