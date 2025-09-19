Прокуратура Волжского помогла ИП восстановить права на землю под павильон

Прокуратура Волжского помогла местному предпринимателю восстановить права на земельный участок, нарушенные действиями городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предприниматель обратился за помощью в прокуратуру после того, как мэрия Волжского ввела публичный сервитут на его участок, что помешало строительству павильона. Проверка показала, что сервитут был установлен незаконно.

Ведомство подало протест на постановление администрации. После его рассмотрения решение мэрии отменили, и предприниматель получил разрешение на строительство.

Нина Шевченко