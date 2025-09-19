Волгоградцев просят внимательнее следить за питомцами в центральном парке

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начались работы по борьбе с грызунами. Пресс-служба парка сообщила, что эти мероприятия проводятся регулярно, но сейчас, в связи с сезонной миграцией грызунов, добавлены внеплановые выезды специалистов.

Основные работы запланированы на утро 19 сентября, когда в парке меньше посетителей. Это позволит минимизировать неудобства для отдыхающих и обеспечить безопасность.

Ловушки и препараты установят в местах, недоступных для животных. Однако сотрудники парка просят посетителей быть внимательными и следить за своими питомцами во время прогулок.

Нина Шевченко