Житель Балакова выплатил долг по алиментам после вмешательства приставов

Житель Балакова выплатил долг по алиментам после вмешательства судебных приставов. 49-летний отец троих детей два месяца не исполнял свои обязанности, что привело к задолженности свыше 240 тыс. руб., сообщили в пресс-службе саратовского УФССП.

Родитель должен был перечислять половину своего дохода на содержание двух дочерей и сына. Несмотря на постоянный заработок в энергетической отрасли, он уклонялся от выплат. Судебные приставы арестовали его банковские счета, но это не побудило его погасить долг.

В итоге приставы обратили взыскание на его зарплату. Задолженность была полностью погашена, и теперь алиментные платежи удерживаются из зарплаты отца.

Нина Шевченко