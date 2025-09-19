В Саратовской области снизилось число преступлений в общественных местах

Прокуратура Саратовской области сообщила о снижении числа преступлений в общественных местах за первые восемь месяцев 2025 года. Общее количество таких преступлений сократилось на 6,6%, с 4,8 тыс. до 4,5 тыс. случаев. На улицах зафиксировано снижение на 11,8%, с 2,8 тыс. до 2,45 тыс.

Особо тяжкие преступления уменьшились на 29,3%, с 75 до 53 случаев. Тяжкие преступления снизились на 10,8%, а средней тяжести — на 19,9%. Преступления небольшой тяжести практически не изменились, их количество увеличилось на 0,2%.

Больше всего преступлений в общественных местах зафиксировано в Ленинском районе (663), Заводском (554) и Кировском (360). В Энгельсе зарегистрировано 745 преступлений, в Балаково — 390, а в Балашове — 126.

В общественных местах среди правонарушений лидируют кражи, грабежи и преступления против здоровья. За отчетный период зарегистрировано 2,4 тыс. краж, 116 грабежей и 98 случаев умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Также зафиксировано 95 угонов и 90 угроз убийством.

Среди других правонарушений отмечены случаи незаконного оборота наркотиков (55), мошенничества (38), хулиганства (27) и поджогов (24). Зафиксировано семь преступлений с применением оружия и шесть умышленных убийств.

Анализ преступлений в общественных местах показал, что более 1,5 тыс. из них совершены лицами без постоянного дохода. Порядка 1,48 тыс. преступлений совершены ранее привлекавшимися к ответственности гражданами, из которых 885 были судимы ранее. В состоянии алкогольного опьянения было совершено 669 преступлений, а 363 преступления были совершены женщинами.

Нина Шевченко