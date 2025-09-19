В Саратовской области число коррупционных преступлений снизилось на 26%

В Саратовской области за первые восемь месяцев 2025 года зафиксировано снижение числа коррупционных преступлений на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным прокуратуры, количество зарегистрированных случаев уменьшилось с 535 до 394.

Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 265 случаев, что на 42,5% меньше, чем в прошлом году. Однако коррупционные преступления в крупном и особо крупном размере увеличились на 56,1%, достигнув 128 случаев. Преступления из корыстных побуждений снизились на 10,6%, составив 118 случаев.

Среди зарегистрированных: мошенничество (83 случая), мелкое взяточничество (58), дача взятки (47), получение взятки (42), легализация доходов (34) и присвоение или растрата (31). Наибольшее количество преступлений зафиксировано в Энгельсском районе (120 случаев), Ленинском районе Саратове (61) и Кировском районе Саратове (35). В суд направлены дела по 382 преступлениям.

Нина Шевченко