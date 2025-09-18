В Саратовской области школы и детсады массово закрываются на карантин

В Саратовской области закрываются школы и детские сады из-за роста заболеваемости учеников. Об этом сообщили в региональном минобре.

На сегодня полностью закрыты 18 школ в 13 муниципалитетах и восемь детских садов в пяти районах. Также частично закрыты 88 школ в 20 районах, на карантин отправлены 273 класса. В двух районах частично не работают два детских сада, где на карантин ушли три группы.

Ранее сообщалось, что в регионе резко возросло количество случаев гриппа и ОРВИ. За последнюю неделю зарегистрировано около 13 тыс. новых случаев, что на 58% больше, чем неделей ранее. Госпитализировано 266 человек, что почти на 12% больше, чем в предыдущий период.

Также отмечен рост заболеваемости коронавирусом на 8,6%. За неделю зафиксировано 252 новых случая. В регионе продолжается прививочная кампания, но её темпы недостаточны. Вакцинацию прошли более 224 тыс. жителей, что составляет около 12% от общего числа населения.

Заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ еще не достигла пика. По его прогнозам, подъем продлится 4-5 недель, а пик ожидается в конце октября, если не появятся новые штаммы. Господин Грайфер также сообщил, что новый штамм коронавируса «Стратус» уже фиксируется в России, но пока не вызывает значительного роста заболеваемости.

Нина Шевченко