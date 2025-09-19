«Абрау-Дюрсо» регистрирует косметический бренд Abrau Club Cosmetics
Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда уходовой косметики Abrau Club Cosmetics, который охватит товары от мыла до косметических масок и средств для отбеливания зубов. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, товарный знак регистрируется по двум классам международной классификации. Первый включает косметические и туалетные средства, второй — фармацевтические и ветеринарные препараты.
Новый бренд позволит производителю выпускать широкий ассортимент продукции: мыло, дезодоранты, эфирные масла, косметические маски, патчи для глаз и средства для отбеливания зубов.
Ранее компания анонсировала планы совместно с Ренной наладить производство мороженого со вкусом игристого вина. Первая партия составит 80 тыс. эскимо в бельгийском шоколаде.