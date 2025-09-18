США вновь заблокировали резолюцию в СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа

США вновь наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, требовавший прекращения огня в Газе, освобождения заложников и снятия ограничений на поставки гуманитарной помощи. Об этом сообщает «РИА Новости».

За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, против выступили только США. Резолюцию подготовили десять непостоянных членов Совбеза, которые ранее пытались остановить конфликт в Газе.

Проект резолюции содержал требования «немедленного, безоговорочного и постоянного» прекращения огня в Газе и освобождения заложников. В документе содержался призыв к властям Израиля снять все ограничения на поставки гуманитарной помощи.