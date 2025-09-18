Трамп: еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что просить президента России Владимира Путина о перемирии еще рано. В беседе с журналистами на борту Air Force One он отметил, что сейчас такая просьба с его стороны была бы «неприятной».

«Мне кажется, что сейчас не время. Но в нужный момент, если придется, я буду действовать жестко»,— цитирует слова господина Трампа Bloomberg.

14 сентября издание Axios писало, что Дональд Трамп начинает сомневаться в своих возможностях повлиять на конфликт на Украине. Как сообщили источники издания, в частных беседах господин Трамп признался, что «неправильно оценил» намерения российского президента по мирному урегулированию.