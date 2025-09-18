Хоккеисты «Лады» потерпели четвертое поражение подряд

В Тольятти в спорткомплексе «Лада-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где местная «Лада» принимала нижегородское «Торпедо». Хозяева крупно проиграли со счетом 1:5.

Победа стала шестой подряд для «Торпедо» в текущем сезоне КХЛ. Команда из Нижнего Новгорода остается единственной, не потерпевшей ни одного поражения.

«Лада» проиграла четвертый матч подряд. Тольяттинская команда замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, одержав одну победу в пяти матчах.

Андрей Сазонов