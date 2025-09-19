Сочи возглавил топ направлений для путешествий с питомцами

В сентябре Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для путешествий с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 13% сентябрьских бронирований.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами разделили Алушта и Ялта. Курорты Крыма собрали по 5% бронирований. В Алуште путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,8 тыс. руб.

В портовом и курортном городе на Южном берегу Крыма путешественники с питомцами предпочитают оставаться в среднем на пять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения на Ялте составляет 5,4 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 4% бронирований с животными. В городе на северо-западе России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха с питомцами в сентябре также вошел еще один город Краснодарского края. Геленджик занял пятую строчку топа. В городе воинской доблести путешественники с животными бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что с января 2025 года курорт принял свыше 6,2 млн путешественников. В бархатный сезон в Сочи единовременно отдыхают 180 тыс. человек.

Мария Удовик