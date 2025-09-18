Главные новости за 18 сентября. Сочи

В районе Сочи 18 сентября был замечен смерч, пишут очевидцы в соцсетях. Сообщения о неблагоприятных погодных условиях жители курорта получили сегодня утром через экстренные службы.

С начала года Сочи принял на отдых и оздоровление около 6,2 млн человек. Больше всего гостей прибыло из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Центральный районный суд Сочи приговорил 22-летнего жителя курорта к двум годам лишения свободы условно за публикацию в Telegram-канале изображений с символикой запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство». В январе 2025 года местный житель опубликовал в своем канале рисунки с мужчиной, на теле которого изображены татуировки восьмиконечных воровских звезд.

Строительство школы на 1,1 тыс. мест в сочинском микрорайоне Бытха завершено на 86%, объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2025 года. Сейчас ведется прокладка инженерных сетей, отделка фасадов и кровли, монтаж вентиляционного оборудования и благоустройство прилегающей территории.

Спасатели МЧС России на вертолете Ка-32 эвакуировали 50-летнего туриста с Черкесского перевала в Сочи после жалоб на боли в сердце и подозрения на сердечный приступ. Туристу стало плохо на высоте более 1,8 тыс. м.

Авиакомпании планируют постепенно переносить часть международных рейсов из аэропортов Сочи и Минеральных Вод в недавно возобновивший работу терминал Краснодара. До 90% пассажиров рейсов из Сочи в Турцию и Таиланд составляют жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Донецка и Луганска.

Футбольный клуб «Сочи» в рамках четвертого тура Пути РПЛ Кубка России встречался на своем поле с московским «Динамо». Матч закончился со счетом 0:4.