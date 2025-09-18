Главные новости за 18 сентября. Новороссийск

В центре Новороссийска восстановление дорожного покрытия на ул. Мира потребует дополнительных затрат.

Новороссийск вошел в перечень проблемных территорий Краснодарского края, где теплоснабжающие организации накопили значительные долги перед поставщиками топлива.

Жители «бугров» и ряда СНТ Новороссийска, где нет централизованного водоснабжения и собственных скважин заявили об отсутствии привозной воды.

На Пионерском проспекте в Анапе днем 18 сентября произошло возгорание кровли неэксплуатируемого здания на территории санатория «Черноморец». Огонь потушили около 11:55.

В реке Бейсуг Красноармейского района Краснодарского края специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» поймали афалину, которую около двух недель назад заметили в малосоленой воде.

ФНС разъяснила порядок уплаты туристического налога в Новороссийске.

Днем 18 сентября СМИ и соцсетях появилась информация о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полеты в Геленджик. Как рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе перевозчика, причины такого решения связаны с оптимизацией расписания и сложными погодными условиями.