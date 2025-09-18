В Сочи компанию оштрафовали за нарушения с радиоактивным оборудованием

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал на 50 тыс. руб. компанию, которая работала на двух железнодорожных вокзалах Сочи с источниками ионизирующего излучения без соблюдения лицензионных требований и санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что юридическое лицо осуществляло деятельность с использованием источников ионизирующего излучения с грубыми нарушениями лицензионных требований. Кроме того, у организации отсутствовали санитарно-эпидемиологические заключения на соответствующее оборудование.

По итогам проверки прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований лицензии). Суд привлек компанию к административной ответственности.

Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений, которое было удовлетворено. Компания приняла меры для исправления выявленных недостатков.

Мария Удовик