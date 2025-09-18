В Удмуртии отремонтировали участок региональной трассы Пытцам—Удугучин

Участок региональной трассы Пытцам—Удугучин отремонтировали в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Протяженность объекта составила 8 км. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (ИДЖ).

Начальник отдела ремонта и содержания регионального Управтодора Степан Духтанов рассказал о ремонте дороги и ее результатах. «На этой дороге в 2022 году по нацпроекту мы ремонтировали 4 км от региональной трассы Ува—Селты до деревни Пачегурт. В этом году в ремонт взяли еще один из наиболее разбитых участков — от деревни Пачегурт до деревни Старый Чумой. В районе деревень Малые Сюрзи и Малые Пеки мы обустроили тротуары, которые ведут к остановкам общественного транспорта. Здесь же оборудовали пешеходный переход. Установили все необходимые дорожные знаки»,— сказал господин Духтанов.

На участке было уложено два слоя асфальтобетона, отсыпаны и укреплены обочины, обустроены съезды на прилегающие территории и нанесена разметка.

Председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров отметил, что покрытие дороги сделано хорошо. Он рекомендовал досыпать асфальтобетонную крошку на некоторые заезды, чтобы техника не разрушала обочины и дорожное полотно. «Учитывая ландшафт — дорога с многочисленными перепадами — по уклонам все сделано неплохо»,— добавил господин Тайгаров.

В этом сезоне в Удмуртии запланировано отремонтировать 63 дорожных объекта по нацпроекту ИДЖ. 35 из них сданы, остальные находятся в работе.