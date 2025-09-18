В Новороссийске открыты мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Новороссийске с 16 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Прививку можно сделать на ул. Бирюзова, 2 (понедельник–пятница 09:00–16:45, суббота–воскресенье 09:00–14:45) и на Южном рынке (ул. Героев-Десантников, 2) — ежедневно 09:00–14:45.

Для проведения процедуры требуется паспорт, рекомендуется иметь СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация осуществляется квалифицированными специалистами и занимает несколько минут.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Краснодарском крае отмечен рост заболеваемости ОРВИ на 63,8% за неделю, преимущественно среди школьников. Введение ограничительных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Анна Гречко