В Севастополе восстановили подачу электричества в дома после ливня

Специалисты в Севастополе продолжают устранять последствия непогоды, которая обрушилась на полуостров, восстанавливают электроснабжение в домах и график движения транспорта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Для ликвидации последствий непогоды в городе задействованы 38 бригад, 405 человек и 58 единиц техники. Дежурные службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний зафиксировали 152 обращения, из них выполнены 53.

Сотрудники «Водоканала» и «Севавтодора» расчищают ливневую канализацию от мусора в разных районах города. В районе школы «Экотех+» откачивают воду.

По словам Михаила Развожаева, троллейбусы №19 меняют схему движения и будут двигаться по проспекту Генерала Острякова и улице Силаева. Это необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на линии.

Специалисты «Горсвета» восстановили участок воздушной линии, поврежденный упавшим деревом на проспекте Генерала Острякова, 84. На улице Пожарова восстановили отгоревший кабель, сейчас занимаются устранением проблемы на воздушной линии на Морской улице.

Сотрудники «Севастопольэнерго» возобновили электроснабжение в домах на Монастырском шоссе, проспекте Генерала Острякова и в балке Бермана. На Фиоленте рабочие 102 ПЭС возобновили подачу электроэнергии в садовые товарищества.

Аварийные работы на инженерных сетях, обслуживающих ЖК «Порто Франко», завершены. Устранение неисправности было затруднено из-за характера повреждений. Сейчас необходимо время для заполнения системы и стабилизации давления.

Работники «Парки и скверы» завершили работы по уборке упавших деревьев и веток по семи адресам. Специалисты продолжают выполнять эти задачи на улице Лизы Чайкиной.

Управляющие компании проверяют придомовые территории, подвалы, крыши и подъезды на наличие признаков затопления. В случае обнаружения последствий затопления специальные бригады приступают к их устранению.

«Ночью и завтра утром ожидается усиление северного ветра до 20–25 м/с, морские волны могут достигнуть высоты 2–3 метра»,— отметил Михаил Развожаев.

