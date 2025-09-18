В Новороссийске флот спортивной школы «Лидер» пополнился новыми яхтами

Министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и депутат ЗСК Сергей Носов вручили три швертбота класса «Оптимист» победителям краевой крейсерской регаты, посвященной 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

«Лидер» считается школой юных чемпионов. В июле воспитанники учреждения завоевали 17 медалей на чемпионате и первенстве Кубани, благодаря чему вошли в состав краевой сборной.

Новые судна позволят спортсменам готовиться к стартам 2026 года и представлять город-герой на соревнованиях федерального уровня.

Анна Гречко