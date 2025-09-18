В Новороссийске 19 сентября ожидают до +22 °C и переменную облачность

В Новороссийске 19 сентября прогнозируют теплую, но преимущественно пасмурную погоду. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Утром температура составит около +18 °C при небольшом дожде, а днем воздух прогреется до +22 °C при облачности с прояснениями. Вечером ожидается +19 °C, ночью — около +18 °C при малой облачности.

Ветер северо-восточный и северный, 4–5 м/с, с порывами до 10–11 м/с. По ощущениям температура будет на 2 °C ниже фактической.

Анна Гречко