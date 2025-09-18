Футболист «Реала» предстанет перед судом по делу о распространении порнографии

Суд Канарских островов начал разбирательство в отношении защитника мадридского «Реала» Рауля Асенсио и трех бывших игроков молодежной системы клуба, обвиняемых в распространении видеороликов сексуального характера. Об этом сообщает газета As.

По версии обвинения, в 2023 году воспитанники «Реала» — Ферран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсиа — по обоюдному согласию вступили в интимную связь с двумя девушками в номере отеля на Канарских островах. Футболисты записали половой акт на видео и распространили его без согласия участниц, одной из которых на тот момент было 16 лет. Рауль Асенсио, не участвовавший в процессе съемки ролика, попросил запись, чтобы показать ее третьим лицам.

В августе прокуратура Испании запросила для футболиста «Реала» 2,5 года лишения свободы. Он обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. Для остальных фигурантов дела прокуратура потребовала наказание в виде 4 лет и 7 месяцев тюремного заключения в том числе за распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетней.

По информации As, суд требует от Асенсио внести залог в размере €15 тыс. Руису, Родригесу и Гарсии назначен залог в €20 тыс.

Рауль Асенсио дебютировал за основную команду «Реала» в 2024 году. Он провел за клуб 48 матчей.

Таисия Орлова