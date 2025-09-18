В Новороссийске проведут учения с артиллерийскими стрельбами

Жителей и гостей Новороссийска предупредили о четырехчасовых военных учениях, которые состоятся 19 сентября у берегов города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

С 14:00 до 18:00 в акватории морского порта пройдут практические отработки действий по отражению атак беспилотных катеров (БЭК) и воздушных дронов. Для этого дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов военной гавани.

В период учений введен запрет на выход в море всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные лодки, парусники, сапборды, гидроциклы и их аналоги. Также ограничены подводные работы и водолазные спуски. Учения у берегов Новороссийска проходят на регулярной основе.

Анна Гречко