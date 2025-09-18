Лавров: Трамп хочет убрать Украину с повестки дня для восстановления связей с РФ

Президент США Дональд Трамп стремится убрать украинский конфликт с повестки дня, «чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений сотрудничества», считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».

При этом российский министр подчеркнул, что сделать это будет «непросто», поскольку у Соединенных Штатов «очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы». В пример господин Лавров привел тарифную политику американской администрации в отношении Индии и Китая. «И Китай, и Индия древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком, — вот либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами, — не получится»,— указал господин Лавров, отметив, что в Вашингтоне это начинают понимать.

В интервью глава российского внешнеполитического ведомства также отметил готовность Москвы пойти на поиск компромиссов по украинскому урегулированию при условии обеспечения законных интересов России в сфере безопасности и обеспечении прав русскоязычных людей на Украине.

Анастасия Домбицкая