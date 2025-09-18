В Ижевске проведут капремонт общежития ИжГТУ №5
В общежитии Ижевского государственного технического университета (ИжГТУ) №5 проведут капремонт, сообщили в пресс-службе вуза. Работы будут выполнены за счет средств федерального бюджета.
Фото: Centre digital & media
В сентябре начался ремонт пяти комнат в общежитии №3. Провести капремонт в этом здании планируется в 2027 году. Оно было введено в эксплуатацию в 1967 году.
К обновлению помещений ИжГТУ подключились и предприятия. Ижевский электромеханический завод «Купол» профинансирует косметический ремонт с заменой пола в читальном зале учебного корпуса №1. Сарапульский радиозавод поддержит ремонт научной лаборатории в учебном корпусе №2.