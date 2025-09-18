Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский фактически признал свое личное участие в планировании террористических атак в России.

«Он заявил о планах нанести новые удары по порту Усть-Луга ... и другим "логистическим точкам", — сказала Мария Захарова. — Ведь это же не что иное, как признание».

24 августа во время атаки БПЛА в Ленинградской области на терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луга произошел пожар. Из-за пожара рухнули строительные леса, пострадали трое китайских рабочих.

