Непогода оставила несколько районов Анапы без света
В Анапе вечером 18 сентября из-за дождя и сильного ветра произошли перебои в электроснабжении. Об этом сообщили в управлении ЖКХ мэрии.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Без электричества частично остались дома на Анапском шоссе, улицах Чехова, Стахановская, Первомайская, Крымская и ряде других. Также проблемы зафиксированы в Супсехе.
Аварийные бригады АО «Электросети Кубани» приступили к восстановлению энергоснабжения. В мэрии уточнили, что дополнительную информацию жители могут получить у диспетчеров по телефонам: 8-86133-3-20-16 и 5-49-14.