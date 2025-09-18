Непогода оставила несколько районов Анапы без света

В Анапе вечером 18 сентября из-за дождя и сильного ветра произошли перебои в электроснабжении. Об этом сообщили в управлении ЖКХ мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Без электричества частично остались дома на Анапском шоссе, улицах Чехова, Стахановская, Первомайская, Крымская и ряде других. Также проблемы зафиксированы в Супсехе.

Аварийные бригады АО «Электросети Кубани» приступили к восстановлению энергоснабжения. В мэрии уточнили, что дополнительную информацию жители могут получить у диспетчеров по телефонам: 8-86133-3-20-16 и 5-49-14.

Анна Гречко