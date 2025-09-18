Лавров: Украина отвергла предложения США по итогам саммита на Аляске

На Украине отвергли соображения по итогам российско-американского саммита на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в них была изложена необходимость устранения первопричин конфликта.

«По нашим данным, она (Украина. — "Ъ") это отвергла. Ей были переданы через (спецпосланника президента США - ред.) Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски и которые отражали понимание первопричин и необходимости эти первопричины устранять,— сказал он в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". — Они были отвергнуты».

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли 15 августа. Урегулирование на Украине стало центральной темой саммита, однако о конкретных договоренностях не сообщалось. После саммита российские официальные лица по линии президента и дипломатического ведомства неоднократно подчеркивали, что у президента США Дональда Трампа есть понимание по поводу необходимости устранение первопричин конфликта. В числе этих причин российская сторона называла «проблему безопасности России», связанную с расширением НАТО на восток, а также проблему дискриминации прав русскоязычного населения на Украине.

Анастасия Домбицкая