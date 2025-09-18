Новороссийские теплосети оказались в числе крупнейших должников за газ

Новороссийск вошел в перечень проблемных территорий Краснодарского края, где теплоснабжающие организации накопили значительные долги перед поставщиками топлива. Об этом сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В список также включены: Краснодар, Ейский, Крымский, Динской и Приморско-Ахтарский районы. Общая сумма задолженности теплосетевых компаний региона составляет 640 млн руб.

Несмотря на долговую нагрузку, в Новороссийске продолжается подготовка к отопительному сезону. По словам и.о. замглавы города Рафаэля Беглярова, гидравлические испытания и промывка проведены в 1097 многоквартирных домах из 1311, а также в 100 учреждениях образования, 19 объектах культуры и 10 спортивных учреждениях.

Управляющие компании отчитались об установке запорной арматуры в 395 МКД. В администрации города обсуждается график заполнения систем теплоснабжения.

Анна Гречко