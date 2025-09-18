Захарова: Россия продуманно ответит на санкции Японии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вводимые Японией санкции спровоцируют ответную реакцию. Она подчеркнула, что ответ будет продуманным, основанным на соблюдении национальных интересов.

«Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, — сказала дипломат (цитата по ТАСС), — в том числе и асимметричного характера».

Власти Японии на прошлой неделе объявили о введении дополнительных санкций в отношении России и некоторых иностранных компаний. В частности, подлежат заморозке активы 14 физлиц и нескольких десятков организаций.