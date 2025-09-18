Лавров: европейцы пытаются втянуть Трампа в «игры» против России

Европейские лидеры преследуют цель «поломать» подходы к украинскому урегулированию, сформулированные президентом США Дональдом Трампом на саммите на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в Европе надеются втянуть США в «игры» по сдерживанию РФ.

Европейцы пытаются «вновь втянуть Соединенные Штаты в какие-то свои игры по сдерживанию России», сказал Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале». В частности, обеспечить за счет США прикрытие с воздуха «тем войскам, которые натовцы, евросоюзовцы надеются ввести на украинскую территорию, которая останется или остается под контролем режима Зеленского».

Вчера Сергей Лавров также подтвердил, что Россия будет расценивать европейские военные контингенты на Украине как «легитимную военную цель».

4 сентября в Париже прошла встреча лидеров свыше 30 стран из «коалиции желающих». По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. Российские официальные лица неоднократно утверждали, что Россия выступает против направления зарубежных военных контингентов на Украину.

Анастасия Домбицкая