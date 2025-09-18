МИД: Россия не будет ограничивать въезд в страну гражданам ЕС

Россия не планирует ограничивать въезд в страну для граждан Евросоюза, сообщила министр иностранных дел РФ Мария Захарова. Она выступила за поддержание туризма, а также деловых и гуманитарных связей.

«Генерируемая внутри ЕС идея ввести ограничительные меры в визовой сфере является очередным примером проявления и лицемерия, и двойных стандартов, и, самое главное, неуважения к закону»,— сказала она на брифинге (трансляция велась во ВКонтакте).

Число выданных россиянам шенгенских виз снизилось с примерно 4 млн в 2019 году до около 500 тыс. в 2024 году. Больше всех виз гражданам РФ в прошлом году выдали Италия, Франция и Испания. В Еврокомиссии сообщали, что Брюссель не может полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, так как этот вопрос находится в ведении каждой страны-участницы.

В 2022 году Евросоюз приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Был увеличен сбор для россиян (с €35 до €80) и срок оформления документа. Теперь страны ЕС рассматривают ужесточение порядка выдачи виз россиянам как одну из рестрикций в новом пакете санкций против России, сообщает Euroactiv.