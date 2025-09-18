Денис Кузнецов: банк в 2,5 раза увеличил объем предодобренных предложений по урегулированию долгов

За восемь месяцев 2025 года Сбер вместе с другими банками-партнерами провел 24,5 тыс. сделок по комплексному урегулированию задолженности на общую сумму 11,3 млрд руб., что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года: тогда было 12,7 тыс. таких сделок на 6,1 млрд руб. По итогам текущего года Сбер ожидает 40 тыс. сделок по комплексному урегулированию — в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» сообщил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Если посмотреть на все программы урегулирования в банке, то средняя сумма урегулированного обязательства в этом году — 297 тыс. руб., а в прошлом году она составила 362 тыс. руб. То есть за год средний чек в урегулировании задолженности снизился на 18%.

В 2025 году чаще всего россияне обращаются за реструктуризацией потребительских кредитов. Их доля в общем количестве реструктуризаций составила 90% (в 2024-м — 79%). На втором месте — кредитные карты (7% и 16% соответственно). На третьем — ипотека (3% и 5% соответственно).

«В 2022 году Сбер первым в стране предложил программу "Комплексное урегулирование". Она помогает людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в сложную финансовую ситуацию из-за потери работы, сокращения зарплаты или болезни. Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причем без ограничений по сумме и регионам выдачи. Мы предлагаем заемщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов. То есть у нас можно решить самые сложные финансовые проблемы всего по одной заявке. Партнерами программы стали уже девять банков, 11 МФО, шесть коллекторских агентств, и мы видим, как растет число сделок»,— рассказал Денис Кузнецов.