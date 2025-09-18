Денис Кузнецов: Сбер каждый месяц предлагает 70 тысяч предодобренных предложений по урегулированию задолженности

Объем предодобренных предложений по урегулированию задолженности в Сбере вырос в 2,5 раза за год: практически каждый месяц клиентам предлагается порядка 70 тыс. таких предодобренных предложений. Об этом директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов сообщил на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» для участников рынка взыскания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сбер предлагает для клиентов предодобренные предложения по урегулированию задолженности — такие решения должны быть понятными, простыми и доступными. Объем предодобренных предложений по урегулированию задолженности в Сбере вырос в 2,5 раза за год: практически каждый месяц клиентам предлагается порядка 70 тыс. таких предодобренных предложений. Для этого мы развиваем новые цифровые сценарии в “СберБанк Онлайн” и вводим баннеры в банкоматах. Мы видим, что контактность выросла на 10–15% за счет сообщений на digital-пространствах»,— рассказал господин Кузнецов.

Новые каналы коммуникации в большей степени затронули молодежь и пенсионеров, которые активно используют цифровые поверхности Сбера и не готовы брать трубку с незнакомых номеров. При этом выездные специалисты по урегулированию, по словам Дениса Кузнецова, продолжают консультировать клиентов, которые не могут решить вопросы по телефону или дистанционно, но готовы взаимодействовать с представителем банка лично.

При этом, отмечает Денис Кузнецов, с урегулированием долга важно работать проактивно — еще до наступления просрочки. Нужно смотреть на глубинные причины возникновения задолженности. Поэтому Сбер отслеживает жизненное состояние клиента, чтобы сразу же увидеть ухудшение ситуации и отреагировать на это.