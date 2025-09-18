Глава Оренбуржья подписал указ о продолжении работы правительства

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев подписал указ, продлевающий полномочия действующего правительства региона до формирования нового состава. Это решение принято в связи с отставкой кабинета министров в марте текущего года после перехода экс-главы региона Дениса Паслера на работу в Свердловскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев Фото: Фото Telegram-канал Евгений Солнцев

Члены правительства продолжат выполнять свои обязанности до назначения нового состава. Указ вступил в силу с момента подписания.

Ранее сообщалось, что Евгений Солнцев вступил в должность губернатора Оренбуржья.

Андрей Сазонов