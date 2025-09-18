РБК: главе Генштаба Герасимову продлили срок службы

Главе Генштаба — первому замминистра обороны генералу армии Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника. Газета «Ведомости» писала об этом со ссылкой на два источника 9 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) слушает доклад главы Генштаба Валерия Герасимова

Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) слушает доклад главы Генштаба Валерия Герасимова

Фото: Пресс-служба президента РФ

Один из собеседников издания уточнил, что срок службы продлен на пять лет. Поскольку господин Герасимов имеет звание генерала армии, решение о сроке, на который продлевается служба, таким военнослужащим должен принимать президент.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие Валерия Герасимова на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025». По его словам, глава Генштаба руководит действиями армии России на спецоперации на Украине.

Валерий Герасимов занимает должность начальника Генштаба с 2012 года.