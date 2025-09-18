В Челябинске продлили предупреждение о смоге до конца недели

В семи городах Челябинской области, в том числе в региональном центре, предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе продлено до конца недели. НМУ первой степени опасности ожидаются до 11 часов 21 сентября, сообщает Челябинский гидрометцентр.

С 12 сентября в Челябинске, Магнитогорске (за исключением 15 сентября), Аше, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению вредных выбросов в приземном слое атмосферы. Промышленные предприятия в это время обязаны снизить производительность на 15-20%.