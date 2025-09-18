Захарова: внеблоковый статус Украины станет главной гарантией безопасности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящей гарантией безопасности для Украины является приверженность страны безъядерному, нейтральному и внеблоковому статусу.

«Это возвращение ее к основополагающим документам, — сказала Мария Захарова (цитата по «Интерфакс»). — Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус».

Она добавила, что Украина приняла эти обязательства, подписав соответствующие соглашения.