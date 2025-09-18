Нижегородским школьникам по проекту «Все лучшее детям» купили станки и автоматы
Федеральный и областной бюджет направили 122 млн руб. на закупку инвентаря для 600 нижегородских школ в рамках проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщает портал NN.ru, оборудование приобрели для дисциплин «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В частности, для предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школы поступят макеты автомата Калашникова и тренажеры-манекены взрослого человека, на которых можно отрабатывать оказание первой помощи.
Для уроков труда закупили швейные машины, деревообрабатывающие токарные станки, вертикально-фрезерные станки, а также ручные фрезерные машины.
В настоящее время идет поставка оборудования в школы.