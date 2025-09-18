Лавров допустил новые контакты с США по Украине

У России и США будут дополнительные контакты по Украины, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Расстались мы в Анкоридже на том, что мы приняли ту логику, которую продвигал (президент США.— “Ъ”) Дональд Трамп на основе понимания первопричин и понимания нашей позиции»,— сказал глава МИД в эфире «Первого канала».

Американский президент говорил, что будет советоваться с союзными странами. По словам господина Лаврова, их представители отговаривают Дональда Трампа от конструктивный действий для разрешения украинского конфликта.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошли 15 августа. Урегулирование на Украине стало центральной темой саммита.

Дональд Трамп заявлял, что скоро состоятся переговоры Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского при посредничестве американской стороны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в свою очередь говорил, что Москва пока не видит такой возможности.

О процессе урегулирования — в материале «Ъ» «США и Европа заблудились в Киеве».